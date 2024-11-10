Российского хоккеиста назвали главным претендентом на престижную награду НХЛ

The Athletic: россиянин Кучеров — главный претендент на «Ришар Трофи» в НХЛ

The Athletic назвал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова главным фаворитом на престижную награду «Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг доступен на сайте американского издания.

По мнению экспертов, претендовать на «Ришар Трофи» буду шесть игроков. Кучеров стал лидером голосования авторов издания, набрав 29 процентов голосов. Помимо него в шестерку вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерс», 22,6 процента), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 19,4 процента), Кайл Коннор («Виннипег Джетс», 12,9 процента), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерс», 9,7 процента) и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 6,5 процента).

В нынешнем сезоне НХЛ 31-летний Кучеров лидирует в гонке снайперов с 11 заброшенными шайбами в 14 матчах. Райнхарт и Вильям Нюландер из «Торонто» забили столько же голов. При этом Нюландер отсутствует в рейтинге The Athletic.

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы». Россиянин дважды удостаивался «Арт Росс Трофи» (вручается лучшему игроку по системе «гол+пас») и по разу брал «Тед Линдсей Эворд» (вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков лиги) и «Харт Трофи» (вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате). Кроме того, он пять раз вызывался на Матч звезд НХЛ.

Ранее 10 ноября российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» (8:1). Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола. Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ, на его счету 894 гола в 1487 матчах.