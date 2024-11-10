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18:48, 10 ноября 2024Мир

Советник Трампа назвал эффективный способ взаимодействия с Россией

Советник Трампа Келлог: контакты с РФ стоит начинать не с санкций, а с общения
Дмитрий Воронин

Фото: Carlos Barria / Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог считает, что отношения с Россией новой администрации стоит начать с личного общения, а не санкций, что станет более эффективным способом решения проблем. Его слова приводит The Wall Street Journal. (WSJ)

Личные договоренности Келлог, занимавший в годы первого президентского срока Трампа пост ответственного секретаря Совета по национальной безопасности, назвал более приоритетным способом взаимодействия. «У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — сказал специалист.

WSJ уточнила, что Келлог не говорил от лица команды Трампа, однако может занять руководящую должность в его будущей администрации. Летом он был одним из авторов мирного плана по Украине, идеи которого, в частности о заморозке противостояния по линии фронта, совпали с обсуждавшимися в офисе республиканца.

Избранный вице-президентом Джей Вэнс, которому Трамп по некоторым данным поручит участие в разрешении конфликта, ранее заявлял, что Украине ради урегулирования придется отказаться от территорий. Сценарий урегулирования по так называемому корейскому сценарию озвучил в воскресенье и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

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