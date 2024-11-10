Москвичка решила поберечь нервы и вышла в окно

Shot: москвичка устала от ссоры с приятелем и вышла в окно

35-летняя жительница Москвы вышла из окна прямо во время ссоры со знакомым. Детали случившегося приводит Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в доме по улице Онежской в Головинском районе города. Как сообщается, женщина зашла в гости к своему приятелю. Радушно начатый разговор постепенно перешел на повышенные тона. Россиянка быстро устала от дрязг и, решив поберечь нервы, захотела покинуть кквартиру из окна второго этажа. В попытке аккуратно спуститься она не удержалась и сорвалась. При падении женщина получила перелом позвоночника. Ее доставили в Боткинскую больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Дагестане. Мужчина, не желая быть пойманным в чужой постели, устроил побег через окно. Квартира, в которой он провел ночь любви, находилась на третьем этаже. Экспромт любовника вынудил женщину признаться мужу в измене. Чем закончилось падение для мужчины, не сообщается.