Студенткам двух российских регионов захотели платить за рождение детей по миллиону

«Известия»: челябинским студенткам пообещали один млн рублей за рождение детей

Власти ряда российских регионов приняли решение о введение выплат за появление детей в студенческих семьях. Об этом сообщают «Известия».

Так, в Челябинской области молодые матери-студентки и семьи из двух учащихся вузов или среднего специального учебного заведения смогут получить выплаты в размере одного миллиона рублей. Для ее получения необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, оба родителя или мать должны впервые очно учиться и постоянно проживать в Челябинской области вместе с ребенком в регионе. Возраст матери не должен превышать 24 лет. Кроме того, капитал смогут получить только те семье, чей ребенок родился не ранее 1 января 2024 года.

Такую же сумму пообещали молодым студенткам вузов и учреждений среднего профессионального образования в Ивановской области. Кроме того, в Пермском крае студентки смогут получить при рождении первого ребенка 134 тысяч рублей, а в Хабаровском крае — 100 тысяч рублей.

Как считают власти, такие меры позволят переломить тенденции откладывания деторождения на более поздние сроки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость.