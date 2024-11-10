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18:09, 10 ноября 2024Путешествия

Турист описал отдых на российском курорте фразой «на каждом шагу что-то продают»

Алина Черненко

Фото: Сергей Узаков / ТАСС

Российский турист отдохнул с семьей в курортном поселке Лоо и получил неоднозначные впечатления. Ими он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания по имени Константин признался, что ему не хватило «какой-то доли комфорта в окружении». «Все нацелено на заработок с туристов, на каждом шагу тебе что-то предлагают и продают, а уютного пространства для отдыха, прогулок и досуга не создано», — такой фразой описал он свой опыт, добавив, что они с супругой не поехали бы второй раз в это место.

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Кроме того, россиянин пожаловался, что на курорте не было хороших детских площадок, а вблизи отеля было нечем заняться. «Нет общественных туалетов на улице, на пляже есть один, но работал через раз, почти нет урн для мелкого мусора, а те, что есть, быстро заполняются, бутылки и обертки по всей округе», — посетовал автор отзыва.

Из плюсов Константин выделил питание на курорте. «На каждом углу жарят шашлык, на рынке — овощи, фрукты — другими словами, поесть и попить не проблема», — пояснил он.

Ранее российская туристка побывала в Геленджике и описала отдых на этом курорте фразой «советуем на 100 процентов». Женщине понравились еда в столовых и кафе и чистое море.

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