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03:40, 10 ноября 2024Мир

В Израиле рассказали о тактике Трампа в отношениях с Россией

Политолог Кедми: Трамп планирует снять напряженность в отношениях с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью «Поглед Инфо».

Он полагает, что Вашингтон планирует конкурировать с Россией, развивая сотрудничество с соседними с ней странами. Речь идет о Казахстане, Монголии, Узбекистане, Армении, а также Грузии и Белоруссии.

Эксперт объяснил, что это приведет к тому, что эти государства изменят свое отношение к Западу, с которым сейчас находятся в конфликте. При этом Россия и США по-прежнему будут соперниками, добавил он.

Ранее американские эксперты заявили, что Трамп намерен разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Они полагают, что политик собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями» для достижения этой цели.

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