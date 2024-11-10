Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:44, 10 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве раздался взрыв

В Киеве прогремел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Пятый».

Подробности произошедшего пока неизвестны. Местные власти не комментировали ситуацию.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Где именно они произошли, он не уточнил.

До этого сообщалось о попадании дрона в дом посла Эстонии на Украине Аннели Кольк в Киеве. Дипломат не пострадала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предостерегли Трампа от одной ошибки

      Профессор назвал условие отказа США от Украины

      В Судане отвели России ключевую роль в завершении конфликта в стране

      В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

      Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии

      Трамп назначил своих друзей главами комитета по инаугурации

      В Киеве раздался взрыв

      Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

      Немецкий политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

      В США раскрыли судьбу Обамы после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше