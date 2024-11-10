В Киеве прогремел взрыв

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Пятый».

Подробности произошедшего пока неизвестны. Местные власти не комментировали ситуацию.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Где именно они произошли, он не уточнил.

До этого сообщалось о попадании дрона в дом посла Эстонии на Украине Аннели Кольк в Киеве. Дипломат не пострадала.