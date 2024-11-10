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14:06, 10 ноября 2024Мир

В Кремле объяснили ставку Путина на победу Харрис

Песков: Путин ставил на победу Харрис, потому что она была более предсказуема
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Российский лидер Владимир Путин «ставил на победу» кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, потому что она и ее позиция были более предсказуемыми, чем ее оппонент-республиканец Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Была ставка на предсказуемость, поэтому касательно госпожи Харрис, господина Байдена и их политических позиций все было достаточно предсказуемо, в том числе и та линия, которую они будут занимать до конца их работы в Белом доме. Что касается господина Трампа, то он в этом плане является менее предсказуемым», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что ставка российского президента на победу кандидата от демократов не сработала.

5 сентября Путин заявил, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский президент Джо Байден, однако тот покинул предвыборную гонку. Российский лидер напомнил, что Байден советовал своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому «Москва последует его совету».

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