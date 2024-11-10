В Крыму оценили слова советника Трампа о статусе полуострова

Смирнов назвал смелым признанием слова советника Трампа о Крыме

Слова старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы о потерянном для Украины Крыме являются смелым признанием. Об этом РИА Новости рассказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — сказал он. Также политик выразил уверенность, что теперь схожее мнение начнут высказывать западные лидеры.

9 ноября Ланза заявил, что Киев не должен думать о возвращении полуострова. По его словам, если Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам. «У нас есть новость для президента Зеленского: Крым потерян», — отметил советник.

Позднее в штабе Трампа открестились от высказывания Ланзы. Там объяснили, что советник не работает на избранного президента США и высказал собственное мнение.