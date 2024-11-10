В Подмосковье загорелся склад

В подмосковном селе Ям загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров

В Подмосковье ликвидируют пожар на складе, расположенном в селе Ям, в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Сейчас тушением занимаются на месте 23 специалиста, используются пять единиц техники.

В конце октября на аналогичной площади в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на складе удобрений. Огонь тогда перекинулся на соседнее здание и был локализован на 1300 квадратных метрах.

