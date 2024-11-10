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00:28, 10 ноября 2024Россия

В России предостерегли Трампа от одной ошибки

Пушков: Трамп может попасть в «вашингтонское болото» будучи президентом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

На посту президента США Дональд Трамп может совершить большую ошибку и попасть в «вашингтонское болото». С соответствующим предостережением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, большое влияние на республиканца будут оказывать опытные американские политики, вроде Майка Помпео и Марко Рубио, которые являются сторонниками антироссийской линии. Сенатор подчеркнул, что будущая команда Трампа будет в первую очередь состоять из подобных людей, а не из более лояльных персон, наподобие Илона Маска или Такера Карлсона.

«Главное с Трампом не его пресловутая "непредсказуемость", а то, что "вашингтонское болото" постарается <...> связать [Трампа] по рукам и ногам. Трампа [будут обрабатывать] в духе "вашингтонского консенсуса". Мол, вот это сделать нельзя, вот это рискованно. А там и союзнички подтянутся», — считает Пушков.

Ранее Пушков заявил о том, что в Европе многие решения по Украине поставлены на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Киева. «Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта», — подчеркнул он.

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