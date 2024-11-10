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04:06, 10 ноября 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о возможности Трампа обойти запрет Байдена на выход из НАТО

Politico: Трамп может обойти введенный при Байдене запрет на выход из НАТО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может обойти закон, препятствующий выходу Штатов из Североатлантического альянса. О лазейке, которой может воспользоваться политик, газете Politico рассказали эксперты в сфере права.

Отмечается, что при действующем главе государства Джо Байдене был принят закон, в соответствии с которым любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено Сенатом двумя третями голосов или утверждено актом Конгресса. Юристы считают, что республиканец может сослаться на президентские полномочия в области внешней политики для обхода этой нормы.

В публикации описан прецедент выхода Штатов из Договора по открытому небу при Трампе. В 2019-м Конгресс принял поправку, согласно которой глава Минобороны и госсекретарь должны уведомить законодателей по меньшей мере за 120 дней до выхода из договора. Однако Министерство юстиции США посчитало, что требования об уведомлении нарушают конституционные полномочия американского лидера в сфере внешней политики.

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Научный сотрудник Института Брукингса Скотт Андерсон заявил, что закон касательно НАТО «не безупречен» и решение Трампа вывести США из альянса может привести к прямому конституционному конфликту с Конгрессом. «Это не вопрос "да" или "нет", это вопрос о том, что Конгресс говорит вам, что вы не можете этого делать, и если вы проигнорируете Конгресс, вам придется бороться с ним в суде», — объяснил эксперт.

При этом профессор школы права университета Чикаго Кертис Брэдли подчеркнул, что в случае, если Трамп заявит о намерениях исключить страну из блока, это еще не будет значить, что у Конгресса появится право подать на него в суд. Брэдли напомнил, что для рассмотрения вопроса в суде сначала необходимо, чтобы сторона подала иск. «Единственная сторона, которая, как мне кажется, могла бы подать иск, — это сам Конгресс, но неясно, поддержат ли республиканцы в Конгрессе такой иск», — заключил он.

Ранее бывший советник Белого дома Джон Болтон сообщил, что США с высокой вероятностью выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. По словам экс-советника, Трамп считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев».

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