Военный эксперт объяснил причины атаки БПЛА на Москву

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пытались ударить по гражданским аэропортам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по гражданским аэропортам в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву в ночь на 10 ноября. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в комментарии «Комсомольской правде».

«Прорваться к трем гражданским аэропортам. Военные им достать труднее, они передислоцированы», — заявил военный эксперт.

Дандыкин объяснил причины атаки БПЛА на Москву и указал, что ВСУ смогли добиться только закрытия трех подмосковных аэропортов на несколько часов. Он предположил, что атака может быть связана с заявлениями властей Украины о возможном открытии воздушного сообщения.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что позиция Россия остается неизменной: отследить все украинские дроны и уничтожить.