Жители Киевской области «переселились» под Москву из-за сбоя GPS

«Страна.ua»: из-за сбоя GPS геолоцирует жителей Киевской области в Шереметьево

Из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует местонахождение жителей Киевской области в районе аэропорта Шереметьево под Москвой. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в публикации.

С подобным сбоем жители Киевской области уже сталкивались 30 октября. Тогда из-за работы мощных систем противовоздушной обороны телефоны украинцев геолоцировали своих хозяев в Белоруссии.

Ранее более 30 украинских беспилотников было сбито на подлете к Москве. Некоторые из дронов были сбиты в небе над Шереметьево, в аэропорту были введены ограничения на полеты.