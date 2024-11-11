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15:44, 11 ноября 2024Ценности

18-летняя невеста Григория Лепса раскрыла свой вес

Невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что весит 42-43 килограмма
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла свой вес. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 96 тысяч подписчиков.

18-летняя возлюбленная 62-летнего исполнителя решила ответить на вопросы поклонников, один из которых поинтересовался ее параметрами. Девушка, в свою очередь, разместила кадры, на которых предстала в черном платье-пиджаке с длинным рукавом. «Эх, я малыш. Рост 163-164 где-то, вес 42-43 [килограмма]», — поделилась Киба.

В сентябре невеста Лепса показала видео в трусах и раскрыла секрет подтянутой фигуры. Звезда разместила ролик, в котором предстала в футболке и черных трусах лежа на массажном столе.

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