24 сбежавших из биолаборатории обезьяны поймали

В США поймали 24 из 43 сбежавших из биолаборатории обезьяны

В США поймали больше половины сбежавших из исследовательского центра обезьян. Об этом пишет Local10.com.

В среду, 6 ноября, 43 макака-резус сумели покинуть здание исследовательского центра Alpha Genesis, которое находится в городе Йемасси, штат Южная Каролина. Это произошло после того, как сотрудница биолаборатории случайно оставила дверь в вольер не до конца запертой. Вскоре после бегства молодых самок-макаков нашли в окрестностях центра. Местных жителей попросили не оставлять окна и двери открытыми и не контактировать с животными. При этом представители Alpha Genesis заявили, что над сбежавшими макаками не проводили никаких экспериментов. Кроме того, они слишком молодые, чтобы быть переносчиками каких-либо болезней.

В воскресенье, 10 ноября, стало известно, что правоохранители совместно с ветеринарами центра поймали 24 макака. Их осмотрели, животные абсолютно здоровы. При этом оставшиеся на свободе обезьяны при помощи криков активно общаются с сородичами, оставшимися внутри. Специалисты считают это хорошим знаком.

Компания Alpha Genesis владеет лицензией на управление колонией из 3,5 тысячи приматов, которые живут на острове Морган у побережья Южной Каролины. Именно оттуда в здание центра привезли сбежавших приматов. Лаборатория работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, а также продает животных другим биолабораториям. Газета Post and Courier в округе Бофорт сообщила, что побеги приматов уже случались в этом районе несколько раз, в том числе в мае 2024 года и в 2016-м.

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.