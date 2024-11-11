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15:01, 11 ноября 2024Путешествия

Баскетболисты подрались на борту самолета и сорвали рейс в США

CBS Sports: баскетболисты подрались на борту самолета и сорвали рейс в Хьюстон
Алина Черненко
Джа'Хейм Хадсон

Джа'Хейм Хадсон. Фото: Craig Mitchelldyer / AP

Игроки баскетбольной команды Tigers из города Оберн, США, подрались на борту самолета и сорвали рейс. Подробностями истории поделилось издание CBS Sports.

Уточняется, что инцидент произошел 8 ноября, когда спортсмены летели на игру против команды Cougars в Хьюстон. Во время полета баскетболисты Джаки Ховард и Джа'Хейм Хадсон устроили потасовку. Из-за этого пилоту пришлось сменить курс и вернуться в аэропорт вылета. По данным источника, участников конфликта отстранили от игры и оставили в кампусе.

В октябре летевший в Москву самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за массовой драки на борту. Один из пассажиров устроил дебош: он оскорблял попутчиков и провоцировал на конфликт членов экипажа.

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