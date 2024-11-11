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14:03, 11 ноября 2024Путешествия

Десятки пассажиров самолетов в Японии пострадали из-за отравления

34 пассажира пострадали из-за пищевого отравления на двух рейсах в Токио
Алина Черненко

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Десятки пассажиров двух самолетов в Японии пострадали из-за пищевого отравления. Об этом пишет портал AviationSource News.

Уточняется, что у 34 путешественников с рейсов авиакомпаний Japan Airlines и United Airlines с острова Гуам в Токио во время полета случились приступы рвоты. После посадки в столице Японии 14 человек пришлось отправить в больницу.

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По данным источника, некоторые пассажиры пожаловались на недомогание еще до посадки. Представители Japan Airlines заявили, что не считают возможной причиной отравления питание на борту. По их мнению, люди заболели во время пребывания на Гуаме.

В апреле российский бортпроводник потерял сознание в полете из-за пищевого отравления. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности и решил вернуться в аэропорт вылета.

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