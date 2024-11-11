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23:46, 11 ноября 2024Мир

Европарламент призвал усилить санкции против «теневого флота» России

ЕП призвал усилить санкции против «теневого флота» РФ для подрыва экспорта нефти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европарламент (ЕП) призвал усилить санкции против «теневого флота» России с целью подрыва экспорта нефти из страны. Об этом со ссылкой на проект резолюции пишет РИА Новости.

В документе говорится о необходимости введения новых ограничительных мер против так называемого «теневого флота» России

Депутаты ЕП уверены, что это «подорвет экспорт нефти из РФ». Они призвали ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз (ЕС) российского ископаемого топлива.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода», — отметили депутаты.

Ранее стало известно, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.

ЖЗЛ
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