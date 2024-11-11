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06:19, 11 ноября 2024Россия

Фельдшер рассказала о возвращении жителей Курской области в разграбленные дома

Фельдшер Рысь: жители Курской области возвращаются в разграбленные ВСУ дома
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Курской области возвращаются в дома, разграбленные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала фельдшер с позывным Рысь в беседе с ТАСС.

«Мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — рассказала Рысь.

Ранее жительница Курской области рассказала об угрозах украинских солдат. По ее словам, военные ВСУ заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. Жители Курской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ на мирное население и о мародерстве. В частности, пенсионерка из Ольговки рассказала, как ей приказали снять серьги.

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