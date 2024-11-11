Госслужащих в регионах России ждут сокращения

«Ъ»: в регионах России сократят 10 % госслужащих ради повышения зарплат

К середине 2025 года численность региональных госслужащих должна вслед за центральными аппаратами ведомств сократиться на 10 процентов. Об этом узнал «Коммерсантъ», по данным которого сейчас в территориальных подразделениях работает около 400 тысяч человек, а зарплаты сокращаемых должностей планируется направить на повышение остающимся.

Таким образом, указанные меры коснутся рабочих мест, где заняты 0,5 процента работающих в России. При этом большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания, поскольку местами доля вакантных должностей в госорганах перекрывает запланированный к сокращению уровень более чем вдвое, пишут журналисты.

На фоне этого и в связи с цифровизацией, в которой видят залог роста эффективности, позволяющей привлекать на госслужбу профессионалов с соответствующими их квалификации заработками, власти ждут от ведомств предложений об их дальнейшей эволюции, говорится в публикации.

Как ранее рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, в России в рамках первого этапа указанной реформы сократили порядка 30 тысяч чиновников. Глава Минфина Антон Силуанов высказывался за сокращение числа госслужащих при условии, что оставшимся поднимут зарплаты. По его словам, для этого госсектор должен работать более производительно, то есть выполнять те же функции меньшим числом сотрудников.