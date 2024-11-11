Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 11 ноября 2024Россия

Из Курской области эвакуировали американскую Bradley и турецкий Kirpi

Десантники эвакуировали из Курской области американскую Bradley и турецкий Kirpi
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Российские десантники эвакуировали из приграничных районов Курской области американскую боевую машину пехоты М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Об этом сообщили в Минобороны России, передает
РИА Новости.

По данным ведомства, эвакуированную из Курской области технику также отремонтировали — ее с поле боя доставили в подразделение тульских десантников.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Турецкая бронемашина попала к российским военным без критических повреждений с полным боекомплектом — ремонтные работы помогли восстановить все узлы и агрегаты, в том числе двигатель. После проведения технических работ было решено, что российские военные смогут дальше использовать трофейную технику.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Курской области остается много техники стран НАТО, используемой бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из таких кладбищ с западным вооружением российские военнослужащие показали на видео. Журналист Владислав Кустов тогда рассказал, что российские военные забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассказал Путину о желании скорейшего разрешения конфликта на Украине. Какие шаги предпринимает Запад?

      Экономист назвал выгодное время для открытия вклада

      Блогер описал одну особенность жизни на севере России фразой «как в 1990-х»

      Россиянка испугалась угроз отчима и заколола его ножом

      В США раскрыли подготовку России к наступлению в Курской области

      Экс-подполковник СБУ прокомментировал возможности Украины создать ядерное оружие

      В Молдавии назвали причину сложных отношений с Россией

      Минфин Белоруссии раскрыл планы по выплате госдолга на 2025 год

      Минобороны сообщило о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      В российском регионе угнали автомобиль с четырехлетним ребенком внутри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше