Российские военные уничтожили два беспилотника над Курской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Курской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Курской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.

«Около 20:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в Курске рядом с детским садом. Начиненный 30 килограммами взрывчатки дрон обнаружили родители, приводившие детей в группы. Прибывшие на место ЧП саперы разминировали и увезли беспилотник. Им оказался дрон производства Чехии Primoco One 150.