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06:59, 11 ноября 2024Из жизни

Медведь набросился на шедшего по дороге мужчину

В Индии медведь покалечил мужчину в штате Карнатака
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ondrej Prosicky / Shutterstock / Fotodom

В Индии медведь покалечил жителя штата Карнатака. Об этом сообщает Mangalorean.

Инцидент произошел недалеко от города Шимога. Индиец по имени Девендра шел по дороге в районе деревни Бисилумане, когда из зарослей внезапно выскочил медведь и набросился на него.

Зверь серьезно повредил мужчине голову и лицо, после чего убежал. Пострадавшего доставили в больницу города Бхадравати. Там заявили, что из-за характера травм Девендра придется оставаться под постоянным наблюдением врачей.

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Издание утверждает, что в районе, где произошло нападение, хищники обитают в непосредственной близости от жилья, и столкновения с ними происходят особенно часто.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Нуэво-Леон черный медведь-барибал ворвался в ресторан при отеле и набросился на ужинавшую там женщину. Нападение животного засняли на видео сотрудники гостиницы.

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