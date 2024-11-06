Медведь набросился на женщину во время ужина в ресторане

В Мексике медведь ворвался в ресторан и напал на женщину

В мексиканском штате Нуэво-Леон черный медведь-барибал ворвался в ресторан при отеле и набросился на ужинавшую там женщину. Об этом пишет Daily Mail.

Хищник появился во внутреннем дворике ресторана, когда там сидели мужчина и женщина. Он поставил передние лапы на столик и начал лакомиться из их тарелок. Все это время мужчина и женщина не двигались, чтобы не спровоцировать зверя.

Вскоре к столику отдыхающих подошли сотрудник отеля и охранник с трубами в руках. Они пытались отогнать медведя, но только разозлили его. Он напал на женщину, ударил ее лапой по лицу, после чего сбежал. Отмечается, что женщина серьезно не пострадала.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Они часто оказываются в людных местах в поисках еды, поскольку ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.

Ранее сообщалось, что в США бурый медведь задрал охотника в штате Аляска. Предполагается, что хищник набросился на мужчину, после того как тот подстрелил оленя.