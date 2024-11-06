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05:01, 6 ноября 2024Из жизни

Медведь набросился на женщину во время ужина в ресторане

В Мексике медведь ворвался в ресторан и напал на женщину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В мексиканском штате Нуэво-Леон черный медведь-барибал ворвался в ресторан при отеле и набросился на ужинавшую там женщину. Об этом пишет Daily Mail.

Хищник появился во внутреннем дворике ресторана, когда там сидели мужчина и женщина. Он поставил передние лапы на столик и начал лакомиться из их тарелок. Все это время мужчина и женщина не двигались, чтобы не спровоцировать зверя.

Вскоре к столику отдыхающих подошли сотрудник отеля и охранник с трубами в руках. Они пытались отогнать медведя, но только разозлили его. Он напал на женщину, ударил ее лапой по лицу, после чего сбежал. Отмечается, что женщина серьезно не пострадала.

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Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Они часто оказываются в людных местах в поисках еды, поскольку ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.

Ранее сообщалось, что в США бурый медведь задрал охотника в штате Аляска. Предполагается, что хищник набросился на мужчину, после того как тот подстрелил оленя.

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