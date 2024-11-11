МИД Белоруссии понадеялся на рост интереса к мнению Лукашенко по Украине

Рыженков: надеемся на интерес к мнению Лукашенко по Украине после победы Трампа

Власти Белоруссии надеются на рост интереса к мнению президента страны Александра Лукашенко по Украине после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Уверен, что с учетом состоявшихся выборов в США (...) наших собеседников будет интересовать мнение Белоруссии в отношении конфликта на Украине, учитывая и "вес" нашего президента», — заявил глава белорусского МИД.

Рыженков анонсировал ряд двусторонних встреч Лукашенко на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в Баку. Дипломат понадеялся, что в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе и позиция Минска по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко рассказал о желании украинских генералов сдаться в плен в 2022 году. По его словам, генералы Вооруженных сил Украины звонили с просьбами помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы сдаться в плен России.