Минобороны России: гвардии сержант Шенгарей уничтожил колонну техники ВСУ

Гвардии сержант Александр Шенгарей вместе с группой уничтожил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Шенгарей выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений Вооруженных сил (ВС) России. После того как разведка обнаружила скрытое передвижение противника, сержант навел боевую машину на цель и открыл огонь.

«Получив координаты украинских боевиков, Александр быстро и точно навел боевую машину на цель, что позволило своевременно открыть огонь, не дав противнику возможности укрыться. Расчет произвел залп и накрыл огнем колонну. Враг в панике начал уводить уцелевшую технику», — сообщили в ведомстве.

Впоследствии Шенгарей принял решение ударить по колонне техники противника еще одним залпом, в результате чего колонна была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил (ВС) России из Дагестана три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ и питался одним луком. Боец Закарья остался на поле боя один после того, как остальные солдаты из его группы перестали выходить на связь после шквального огня противника. Военный отбивал все атаки ВСУ в течение трех недель, находясь на позиции без еды и воды.

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