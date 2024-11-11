Московский школьник захотел приготовить родителям чай и отрубил себе палец топором

В Филатовской детской больнице Москвы пришили школьнику отрубленный палец

В Москве микрохирурги Филатовской детской больницы успешно пришили школьнику отрубленный топором палец. Об этом сообщил столичный Депздрав в Telegram.

Как стало известно, в день происшествия мальчик захотел приготовить родителям чай из самовара. Для розжига школьник планировал использовать дощечки, предварительно порубив их топором, однако один из ударов пришелся прямо по мизинцу ребенка. При этом пострадавший не почувствовал боли. Увидев палец на полу, он позвонил матери, после чего был экстренно доставлен в больницу.

В рамках операции медики сначала соединили кости, сухожилия и другие части пальца. Затем микрохирурги сшили нервы и сосуды конечности. В результате мизинец начал приживаться на руке мальчика. Врачи прогнозируют, что в будущем он восстановит двигательные функции.

Ранее микрохирурги городской клинической больницы имени Ерамишанцева пришили москвичке палец, которого та лишилось, занимаясь делами по дому. Как стало известно, женщина зацепилась за что-то обручальным кольцом и, дернув руку, оторвала себе безымянный палец.