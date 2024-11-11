Ученые сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка класса M

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Выброс произошел днем в воскресенье, 10 ноября. Ученые сообщили, что по своей продолжительности вспышка заняла 31 минуту, а по интенсивности рентгеновского излучения достигла класса M — средней мощности.

Ранее сообщалось, что британские ученые зафиксировали яркую вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана — она стала сиять почти в 300 раз сильнее.

29 октября ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил о разрешении кометы C/2024 S1 (ATLAS) при сближении с Солнцем.