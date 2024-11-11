Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 11 ноября 2024Экономика

Названа сумма выведенных с Украины денег

АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более 100 миллиардов долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За 33 года независимости с Украины вывели более 100 миллиардов долларов. Объемы найденных за границей денег назвала глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума, ее цитирует РИА Новости.

На тематическом круглом столе представитель ведомства отметила, что указанная сумма — динамическая. Она включает в себя все те средства, которые были вывезены из страны за последние годы и сейчас находятся за пределами Украины.

По словам Думы, чтобы вернуть такие активы, агентство разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом.

Исполнительный директор организации «Европейская бизнес ассоциация» Анна Деревянко заявила, что объемы теневого бизнеса на Украине могут доходить до 12 миллиардов долларов в денежном выражении. Сейчас размер теневого сектора украинского бизнеса составляет от 400 миллиардов до 500 миллиардов гривен, или 9,6-12 миллиардов долларов, пояснила она.

В первой половине октября депутаты Верховной Рады приняли закон о повышении налогов. Согласно его основным положениям, граждане и местные физлица-предприниматели должны будут уплачивать в бюджет повышенный военный сбор (его подняли с 1,5 до 5 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

      В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

      Изменение стоимости жилья в Москве оценили

      Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

      Президент Армении был доставлен в больницу

      Россияне притормозили с кредитами

      Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

      Россиянам раскрыли пользу популярной каши

      Центробанк захотел ограничить выдачу выгодной для россиян ипотеки

      Двум сотрудницам полиции предъявили обвинение за незаконное оформление 72 загранпаспортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше