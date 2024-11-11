Названа сумма выведенных с Украины денег

АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более 100 миллиардов долларов

За 33 года независимости с Украины вывели более 100 миллиардов долларов. Объемы найденных за границей денег назвала глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума, ее цитирует РИА Новости.

На тематическом круглом столе представитель ведомства отметила, что указанная сумма — динамическая. Она включает в себя все те средства, которые были вывезены из страны за последние годы и сейчас находятся за пределами Украины.

По словам Думы, чтобы вернуть такие активы, агентство разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом.

Исполнительный директор организации «Европейская бизнес ассоциация» Анна Деревянко заявила, что объемы теневого бизнеса на Украине могут доходить до 12 миллиардов долларов в денежном выражении. Сейчас размер теневого сектора украинского бизнеса составляет от 400 миллиардов до 500 миллиардов гривен, или 9,6-12 миллиардов долларов, пояснила она.

В первой половине октября депутаты Верховной Рады приняли закон о повышении налогов. Согласно его основным положениям, граждане и местные физлица-предприниматели должны будут уплачивать в бюджет повышенный военный сбор (его подняли с 1,5 до 5 процентов).