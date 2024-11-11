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16:06, 11 ноября 2024Экономика

Нефтяникам в России разрешили самим определять объем раскрываемых данных

Путин разрешил «Сургутнефтегазу» самому определять объем раскрываемых данных
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Добывающим нефть и газ российским компаниям разрешили самостоятельно определять объем данных, которые они будут раскрывать. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Разрешение самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей обнародованию, получили «Сургутнефтегаз» и «Новатэк», а также его проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» и ООО «Ямал СПГ». Также под действие указа попало Центральное конструкторское бюро «Лазурит».

Указ «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» приняли в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств» в 2023 году. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, что такие меры необходимы для ограничения бесконтрольного распространения данных, которое может повлечь усиление санкционного давления на топливно-энергетическую сферу России. В первое время указ затрагивал 46 компаний, сейчас же в нем числится 118 организаций.

Как ранее сообщал Reuters, проблемы китайской экономики приобретают такой масштаб, что становятся одной из основных угроз для цен на нефть и не позволяют ОПЕК+ поддержать их за счет сокращения добычи. Импорт нефти в Китае показал шестое подряд месячное падение в октябре. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 10 процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. За первые десять месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки.

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