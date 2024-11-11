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20:19, 11 ноября 2024Из жизни

Немецкий политик ушел в отставку после публикации фото с секс-куклой и символикой СС

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Политик на севере Германии был вынужден уйти в отставку после публикации скандального фото с секс-куклой. Об этом пишет Reuters.

Бюлент Бююкбайрам, член партии «Христианско-демократический союз Германии» из города Дельменхорст, выложил на своей странице в соцсетях снимок, на котором была обнаженная секс-кукла с веревкой на шее и надписью на лбу «дерьмовый Санкт-Паули». При этом буква «S» по форме отсылала к символике нацистской СС.

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В ответ футбольный клуб бундеслиги «Санкт-Паули», базирующийся в Гамбурге, заявил, что рассмотрит возможность судебного иска. После этого Бююкбайрам извинился и ушел со всех должностей, которые занимал. «Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед "Санкт-Паули"», — сказал он в интервью.

Ранее сообщалось, что экс-министр федеральной канцелярии ФРГ Хельге Браун сбросил более 30 килограммов и отправил старую одежду на Украину. По его словам, старые костюмы теперь используют в учебной мастерской.

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