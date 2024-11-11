Отказ Запада от твердой позиции по членству Украины в НАТО объяснили

Политолог Лукьянов: Запад не видит Украину в НАТО из-за поражений ВСУ

Западные союзники не видят Украину членом НАТО из-за постоянных поражений Киева на фронте. Об этом «Известиям» рассказал российский политолог Федор Лукьянов.

По словам эксперта, на Западе видят неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже просто удерживать территории перед наступающей российской армией.

«Во-первых, положение ВСУ на фронте не в пользу Киева. Во-вторых, радикальные перемены в политической ситуации в США. Европа, которая никакой самостоятельной позицией давно уже не обладает, будет пытаться приспособиться к тому, что будут делать США», — объяснил Лукьянов.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис предрек ВСУ самые тяжелые 70 дней. Таковыми, по его мнению, станут дни перед вступлением в должность президента США Дональда Трампа.