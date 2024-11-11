Пассажир попытался открыть дверь самолета в воздухе и попал на видео

Пассажир Korean Air попытался открыть дверь самолета на рейсе из Бангкока в Сеул

Пассажир авиакомпании Korean Air попытался открыть дверь самолета в воздухе и попал на видео. Подробности приводит портал Aviation A2Z.

Нештатная ситуация произошла 8 ноября на рейсе из Бангкока, Таиланд, в южнокорейский Сеул. Во время полета мужчина стал вести себя агрессивно, вступил в перепалку с бортпроводниками и стал угрожать им, а потом несколько раз дернул ручку аварийного выхода.

Члены экипажа и другой пассажир вмешались, им удалось сдержать дебошира и изолировать его до конца полета. Лайнер благополучно приземлился в сеульском аэропорту Ичхон, где нарушителя встретила полиция.

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