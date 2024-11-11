Полиция заявила о пропаже дорогого аксессуара после трагедии с Лиамом Пейном

Аргентинская полиция сообщила, что из номера звезды группы One Direction Лиама Пейна после трагедии пропали часы Rolex. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как сообщает источник, правоохранители допросили несколько человек, а также провели обыски у тех, кого подозревают в причастности к пропаже. На данный момент часы так и не были найдены. Известно, что речь, в частности, про двух эскортниц, с которыми Пейн провел последние часы.
Часы могут иметь важное значение для следствия, потому что Лиам попал на камеры видеонаблюдения и фотографии в день трагедии с Rolex на руках.
Ранее стало известно, почему лейбл разорвал контракт с Лиамом Пейном накануне случившегося с певцом.