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09:14, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о назвавшей ее вонючей и нечесаной фанатке

Юмористка Варвара Щербакова рассказала, как фанатка назвала ее нечесаной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Варвара Щербакова по вашим интересам!» во «ВКонтакте»

Популярная российская юмористка Варвара Щербакова рассказала, как однажды встретила фанатку, которая назвала ее вонючей и нечесаной. Подробностями она поделилась в шоу «В гостях у Вари», запись доступна во «ВКонтакте».

Щербакова отметила, что встреча с фанаткой произошла в аэропорту Хабаровска. «9 утра, я, естественно, выглядела так, будто я собираюсь лететь семь часов, то есть плохо», — отметила она.

По словам юмористки, поклонница попросила ее о совместной фотографии. «Я говорю: "Да, давайте". А она: "Правда можно? Просто я смотрю: вы такая неумытая, помятая, нечесаная, воняете"», — передала комикесса слова фанатки.

Ранее Щербакова рассказала, что зритель обиделся на нее из-за шутки про Сыктывкар и оскорбил ее. Ее коллега Ольга Парфенюк при этом отметила, что Щербакова не критиковала Сыктывкар, а лишь спросила, где находится этот город. Она также добавила, что на участниц «Женского форума» нередко обижаются зрители из-за шуток про города.

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