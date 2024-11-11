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15:24, 11 ноября 2024Экономика

Популярный российский блогер назвала преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Блогер Саша Спилберг заявила, что Москву отличает безупречный сервис
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Sasha Spilberg / YouTube

Популярный российский блогер и диджей Саша Спилберг рассказала, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном. Их она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

Главным плюсом российской столицы перед этими зарубежными городами, по мнению Спилберг, является «безупречный практически во всех отраслях» уровень сервиса. Люди же в Москве, отметила она, по сравнению с европейцами и американцами более внимательны к деталям и имеют внутренний стержень и силу, которая сразу ощущается.

В октябре вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин заявил, что москвичи отличаются большей, чем жители других городов, раскрепощенностью.

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