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11:55, 11 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались о попытке Украины завербовать российского летчика и угнать вертолет

Швыткин: не первый раз Киев пытается завербовать военных РФ для получения данных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Не первый раз Украина пытается завербовать российских военнослужащих с целью получения данных, но подобные действия Киева обречены на провал, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал попытку украинской военной разведки завербовать российского военного летчика для того, чтобы угнать вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Не первый раз прослеживаются попытки со стороны спецслужбы Украины завербовать наших военнослужащих с целью передачи соответствующих данных государственной тайны. Но их попытки обречены на провал. Потому что наши военнослужащие понимают, что такое присяга, понимают важность выполнения задач специальной военной операции, а самое главное — понимают важность преданности нашей Родине», — высказался Швыткин.

По словам депутата, подобные попытки украинских спецслужб обречены на провал.

«Тут, безусловно, работа и наших спецслужб, которые также делают все возможное для предотвращения подобного рода попыток вовлечения наших военнослужащих в преступления», — заключил он.

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Ранее ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы. По данным силовиков, речь идет о попытке угона Ми-8МТПР-1. Украинцы пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы получить уникальную винтокрылую машину на подконтрольную Киеву территорию.

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