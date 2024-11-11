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20:05, 11 ноября 2024Мир

Президент Польши признал неспособность европейцев защитить себя без помощи США

Президент Польши Дуда: Европа не может защитить себя без помощи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Европейские страны не могут защитить себя без помощи США, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его цитирует ТАСС.

«Представления некоторых о том, будто Европа сейчас в состоянии обеспечить свою безопасность сама, — это заблуждение», — сказал он на церемонии по случаю празднования Дня независимости Польши.

Дуда подчеркнул, что в случае войны европейцам хватило бы боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий.

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну против России.

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