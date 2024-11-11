69-я параллель
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10:47, 11 ноября 202469-я параллель

Путин поручил увеличить до миллиона рублей выплату для погашения ипотеки в регионе России

Путин поручил увеличить выплату для погашения ипотеки многодетным на Чукотке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил увеличить до одного миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей на Чукотке. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, они опубликованы на сайте Кремля.

Суммы выплаты необходимо повысить с 1 июля 2025 года. Это будет касаться тех семей на Чукотке, где родились третьи и последующие дети. Миллион рублей также выплатят многодетным семьям в регионах, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и следующего ребенка ниже среднего по округу.

Чукотку ранее назвали регионом России с самой доступной ипотекой. Там сложилось самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих россиян в 2024 году. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21 процента годовых. Совет директоров регулятора обосновал такое решение усилением проинфляционных факторов. На этом фоне экономист Игорь Балынин счел 2025 год неудачным для оформления ипотеки, так как, по его мнению, ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку.

ЖЗЛ
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