Ранение в палец стоило жизни бойцу СВО

Сестра впавшего в кому бойца СВО Гусева сообщила о его смерти

Ранение в палец с последующей комой стоило жизни участнику специально военной операции (СВО) Александру Гусеву. О смерти военнослужащего сообщила его сестра Мария Вербицкая в беседе с 63.ru.

По словам россиянки, у мужчины остановилось сердце. «Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — рассказала она.

Участник спецоперации из Курганской области впал в кому после легкого ранения в палец. С момента получения травмы он побывал в нескольких госпиталях, в том числе в Макеевке, Старобельске, Белгороде и Ижевске, в результате оказавшись в самарской больнице. Вскоре родственникам Гусева сообщили, что после осложнений во время операции боец оказался в коме. Его сестра обвинила медиков в безразличии и обратилась за помощью к военной прокуратуре.

Ранее сообщалось о бойце СВО, который выжил с осколком снаряда в сердце. Как стало известно, фрагмент размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу военного и застрял в органе. Мужчину спасло то, что осколок, пролетая на большой скорости к сердечной мышце успел разогреться.