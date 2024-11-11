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15:28, 11 ноября 2024Россия

Раскрыты детали новых ограничений для иноагентов и релокантов

Хинштейн: музыканты-иноагенты не должны получать роялти за прослушивания в РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн раскрыл детали предложений, призванных ввести новые ограничения для музыкантов-иноагентов и релокантов. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам депутата, запрещать творчество покинувших Россию музыкантов-иноагентов не планируется, если содержание их треков не нарушает законодательство страны. При этом, по его словам, разрабатываемый закон должен позволить отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах. «Их музыка останется на стримингах. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не должен», — обозначил парламентарий.

Кроме того, прорабатываются меры в отношении негативно высказывающихся в адрес России релокантов, которые позволят «прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи такого имущества».

«Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — заключил Хинштейн.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял о проработке инициативы, согласно которой любые доходы от творческой деятельности иноагента будут направляться на специальный рублевый счет, а получение дохода иным путем будет запрещено.

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