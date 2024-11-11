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01:43, 11 ноября 2024Россия

Россия нанесла удары по военной инфраструктуре ВСУ в Запорожье

Рогов: российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

По его словам, это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также работа сил противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам-разведчикам.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России перерезают трассу Запорожье — Курахово. По его словам, в ходе активных боев военные ВСУ потеряют контроль над Курахово. Этот населенный пункт служит для ВСУ лавной транспортной артерией, через которую их обеспечивают живой силой и боеприпасами.

7 ноября стало известно, что российские войска приблизились к Солнцевке в Донецкой народной республике.

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