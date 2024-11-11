Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:42, 11 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали защищающий от рака гриб

Онколог Хамис Магомедова: грибы шиитаке снижают скорость развития раковых клеток
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuval Zukerman / Unsplash

Грибы шиитаке содержат множество витаминов и микроэлементов, а также обладают противовоспалительными свойствами и могут снижать скорость развития раковых клеток, рассказала онколог Хамис Магомедова. Защищающий от онкологических заболеваний гриб врач назвала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Магомедовой, в шиитаке много клетчатки, белка, а также витаминов (B2, B3, B5, D) и микроэлементов — калия, фосфора, магния, меди, селена и цинка. Например, медь важна для нормального метаболизма и здоровья сосудов, а витамин В5 и селен защищают ткани от повреждения, объяснила доктор.

Также в составе шиитаке входят ниацин, рибофлавин, марганец, эрготионеин. Все эти вещества имеют мощный противовоспалительный эффект и снижают риск развития тяжелых болезней. «Некоторые исследования говорят, что экстракты шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность и снижать скорость развития раковых клеток», — добавила доктор. Употребление грибов шиитаке также помогает снизить уровень холестерина в крови, заверила онколог.

box#3215009

«Нужно выбирать крепкие шиитаке с ровными сухими шляпками. Перед приготовлением следует осторожно протереть грибы, чтобы удалить лишнюю влагу. Их хранят в свежем, замороженном и сушеном виде», — добавила врач.

Ранее Хамис Магомедова назвала неожиданное последствие недосыпа. Если человек регулярно недосыпает или ложится спать после 23 часов, он испытывает так называемый «циркадный стресс», вызывающий депрессию, сердечно-сосудистые патологии, бессонницу, предупредила онколог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

      Россиянин угадал девять чисел и выиграл 15 миллионов рублей в лотерею

      49-летняя Шарлиз Терон пришла на благотворительный гала-вечер в откровенном наряде

      В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

      Изменение стоимости жилья в Москве оценили

      Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

      Президент Армении был доставлен в больницу

      Россияне притормозили с кредитами

      Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

      Россиянам раскрыли пользу популярной каши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше