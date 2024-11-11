Россиянин отправился в колонию на 14 лет за госизмену и хранение оружия в Москве

В Москве россиянин Титов получил 14 лет колонии за госизмену и хранение оружия

В Москве вступило в силу решение Мосгорсуда, приговорившего к 14 годам колонии строгого режима россиянина Андрея Титова за госизмену и хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Также мужчине назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Подробности дела не приводятся.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Владимирской области к 16 годам колонии строгого режима за госизмену и диверсию на железной дороге. 22 октября 2023 года мужчина поджег шкаф с оборудованием, а на следующий день его задержали сотрудники ФСБ.