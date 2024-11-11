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16:13, 11 ноября 2024Россия

Россиянка рассказала о первом дне вторжения украинских войск в Курскую область

Жительница Курской области рассказала о взрывах в первый день вторжения ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россиянка рассказала о первом дне вторжения украинских войск в Курскую область. По ее словам, над регионом летали дроны, были слышны взрывы, пишет 360.ru.

По словам жительницы Малой Локни, 6 августа в населенном пункте с самого утра были слышны взрывы со стороны Суджи. «И так целый день. Сначала газ пропал, в обед — свет. (...) Потом начали летать самолеты, вертолеты и дроны [Вооруженных сил Украины (ВСУ)]. Нам позвонили и сказали: "Чего вы сидите? Уезжайте!"» — рассказала россиянка.

Женщина подчеркнула, что ее семья не собирались никуда выезжать, потому что «такая обстановка стала уже привычной». Однако муж принял решение отправить ее и детей с волонтерами подальше от обстрелов. Сам он эвакуировался только на следующий день — 7 августа.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян.

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