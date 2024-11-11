Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

МО РФ: «Рубикон» впервые поразил артиллерийскую установку ВСУ в Курской области

Расчетами центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые была уничтожена артиллерийская установка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, пишет ТАСС.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ обнаружили украинскую замаскированную артустановку, после чего уничтожили ее. Момент удара попал на видео, представленное ведомством.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ выпустили по региону четыре ракеты. Информация о районах уничтожения снарядов и возможных последствиях на земле не раскрывалась.

Кроме того, в ночь на понедельник, 11 ноября, над территорией Курской области силами ПВО было уничтожено 12 украинских дронов.