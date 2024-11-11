Украина в течение часа выпустила по российскому региону три ракеты

Курский губернатор Смирнов: средства ПВО сбили третью ракету ВСУ

В течение часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области три ракеты. Это следует из данных, опубликованных губернатором российского региона Алексеем Смирновым в Telegram.

«Третья украинская ракета сбита нашими бойцами ПВО за день», — написал он в 13:35 по московскому времени.

До этого Смирнов сообщал о предотвращении средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетных ударов со стороны Украины в 12:47 и 13:07. Информацию о районах уничтожения снарядов и возможных последствиях на земле губернатор не раскрыл.

Ранее в Минобороны России отчитались, что в ночь на 11 ноября ВСУ выпустили по России 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 12 украинских дронов дежурные военные уничтожили над территорией Курской области, еще один — над Белгородской. По данным ведомства, при помощи беспилотников Украина планировала атаковать объекты на российской территории.