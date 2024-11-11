Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 11 ноября 2024Бывший СССР

Российские дроны уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Минобороны: FPV-дроны уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

FPV-дроны группировки войск «Север» уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попадание было прямым. Пункт управления находился в брошеном четырехэтажном здании. Место, где был нанесен удар, не уточняется.

Ранее 10 ноября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ и иностранных наемников на харьковском направлении.

Также группировка войск «Север» нанесла удар тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению живой силы ВСУ в Харьковской области. Противник был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий российскими военнослужащими в районе населенного пункта Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Российские дроны уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

      Кортеж Путина прибыл в Кремль ночью

      Стала известна предварительная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

      Шольц допустил проведение голосования по вотуму доверия до Рождества

      Украинец сбежал от преследований военкомата к русским бойцам

      Президент Сербии раскрыл подробности разговора с Трампом

      Шольц высказался о звонке Трампу после выборов

      В Австрии назвали цели дронов ВСУ в России

      Известная актриса рассказала о визитах в группы помощи алкоголикам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше