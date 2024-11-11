Российскую платежную систему подключили к иранской

Tasnim: российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab. Об этом со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim сообщает РИА Новости.

С понедельника, 11 ноября, граждане Ирана смогут пользоваться российскими банкоматами и снимать средства со своих карт в рублях.

«Благодаря подключению "Мира" к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах», — отмечает источник.

На втором этапе проекта граждане России смогут снять наличные в Иране с российских банковских карт. Позднее иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.

Интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab завершили в июле 2024 года. По словам главы иранского Центробанка Мохаммада Фарзина, страны подписали соглашения о ликвидности национальных валют, которое облегчит двухстороннюю торговлю. В торговых операциях с Россией будет использоваться офшорный риал, добавил он.

В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин назвал платежную систему «Мир» успехом и заявил, что она уже работает хорошо и уверенно, но была бы еще лучше без «искусственных препятствий», которые ей создаются.